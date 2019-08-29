دولة تعرض دخول الاتحاد الأوروبي بدلا من بريطانيا

أعلنت رئيسة جورجيا سالومي زورا يشفيلي يوم الثلاثاء الماضي، استعداد دولتها المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بأن تحل محل بريطانيا قبل أسابيع من الموعد المحدد لبريكست.



وقالت زورا يشفيلي خلال مشاركتها في لقاء ينظمه اتحاد الشركات الفرنسية "ميديف" في باريس، إنّ "جورجيا تجسّد في الوقت الراهن مفارقة لأنّها ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يتطلع البعض إلى مغادرته".



وأضافت ممازحة أمام جمع من رواد الأعمال والمسؤولين الأوروبيين بينهم الوزير البريطاني لبريكست ستيف باركلي، "علاوة على ذلك، نحن مستعدون لأخذ المكان".



وأوضحت الرئيسة الجورجية أنّ "80% من الشعب الجورجي يؤيد منذ نحو 15 عامًا الانضمام إلى أوروبا".



وشددت على أنّ "طموح جورجيا الأوروبي لم يكن يومًا بهذا العزم".



وقالت زورا يشفيلي التي ترأس جورجيا منذ 2018 ولاقت كلمتها تصفيقا حادا، إنّ "من الواضح اليوم أنّ وجهات النظر الأوروبية غير مستعدة لتوسيع فوري غير أنّ جورجيا أظهرت صبرها لأنّها تأمل بنجاح الاتحاد الأوروبي".