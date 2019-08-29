الترجي يكشف عن شروطه للاستغناء عن يوسف البلايلي إلى الأهلي

كشف نادي الترجى التونسى، عن شروطه للاستغناء عن نجمه الجزائري يوسف البلايلي للأندية الراغبة في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية عن مصدر مقرب أن إدارة النادي التونسي تدرس العرض المقدم من ناديي النصر والأهلي السعوديين المقدر بـ 3 ملايين يورو للاستغناء عن اللاعب.





ويشترط النادي التونسي الحصول على ثلاثة ملايين يورو أي ما يعادل "12 مليونًا و500 ألف ريال" للتنازل عن خدمات اللاعب عقب نهاية كأس العالم للأندية.





وكان اللاعب الجزائري نجح في قيادة فريقه الترجي للفوز بدوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين، إضافةً إلى تتويجه مع المنتخب الجزائري بكأس أمم إفريقيا 2019.