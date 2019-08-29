سي إن إن: تركيا تعتبر الاتفاق مع أمريكا لإقامة منطقة آمنة بسوريا تحركا صائبا

أفادت شبكة "سي. إن. إن" الأمريكية أمس، الأربعاء، بأن تركيا تعتبر الاتفاق مع الولايات المتحدة لإقامة منطقة آمنة شمال شرق سوريا هو التحرك الصائب.





وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صرح بأن إنشاء "المنطقة الآمنة" شمال سوريا سيسهم في الحفاظ على وحدة أراضيها، مشيرًا إلى أن روسيا تتفهم قلق تركيا حول مسألة أمنها على الحدود السورية.





وأضاف بوتين خلال المؤتمر الصحفي عقب لقائه مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أن: "تركيا تتحمل عبئا كبيرا في ما يخص اللاجئين، ونعلم ذلك جيدا، حيث تستضيف أكثر من 3 ملايين شخص من سوريا".





وترجع فكرة المنطقة الآمنة، إلى مطلع يناير الماضي، حيث اقترحها الرئيس الأمريكي، بإنشاء منطقة آمنة بين تركيا والقوات الكردية شمالي سوريا، بعرض 20 ميلا، بالتزامن مع قراره حينها بسحب قوات بلاده من سوريا، ليرد عليه نظيره التركي بأنها يجب أن تكون تحت سيطرة تركيا.



