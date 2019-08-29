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أخبار العالم

سي إن إن: تركيا تعتبر الاتفاق مع أمريكا لإقامة منطقة آمنة بسوريا تحركا صائبا

الخميس 29/أغسطس/2019 - 05:24 ص
قوات أمريكية في سوريا
قوات أمريكية في سوريا
أحمد قاسم
أفادت شبكة "سي. إن. إن" الأمريكية أمس، الأربعاء، بأن تركيا تعتبر الاتفاق مع الولايات المتحدة لإقامة منطقة آمنة شمال شرق سوريا هو التحرك الصائب. 

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صرح بأن إنشاء "المنطقة الآمنة" شمال سوريا سيسهم في الحفاظ على وحدة أراضيها، مشيرًا إلى أن روسيا تتفهم قلق تركيا حول مسألة أمنها على الحدود السورية.

وأضاف بوتين خلال المؤتمر الصحفي عقب لقائه مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أن: "تركيا تتحمل عبئا كبيرا في ما يخص اللاجئين، ونعلم ذلك جيدا، حيث تستضيف أكثر من 3 ملايين شخص من سوريا".

وترجع فكرة المنطقة الآمنة، إلى مطلع يناير الماضي، حيث اقترحها الرئيس الأمريكي، بإنشاء منطقة آمنة بين تركيا والقوات الكردية شمالي سوريا، بعرض 20 ميلا، بالتزامن مع قراره حينها بسحب قوات بلاده من سوريا، ليرد عليه نظيره التركي بأنها يجب أن تكون تحت سيطرة تركيا.

ومنذ ذلك الحين تجرى عدة مشاورات بين سوريا وأمريكا وتركيا والأكراد، حيث توصلوا إلى اتفاق على إنشاء منطقة آمنة تفصل بين مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، والحدود التركية، على أن يجرى تنفيذه بشكل تدريجي.

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