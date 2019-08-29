بصورة وتعليق.. أبو جبل يحتفل بفوز الزمالك على مصر المقاصة

أعرب محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك، عن سعادته البالغة بفوز فريقه مساء أمس أمام مصر المقاصة بنتيجة 1 - 0 في المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب، فى إطار دور الثمانية فى كأس مصر، وتأهل الفارس الأبيض إلى دور نصف نهائى البطولة المحلية.





ونشر محمد أبو جبل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة وكتب عليها "الحمد لله".





ويلتقي الزمالك في نصف نهائي كأس مصر أمام الاتحاد السكندري في الأول من سبتمبر المقبل.



