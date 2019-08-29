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رياضة

بـ وعد جديد.. اسماعيل يوسف يحتفل بـ تأهل الزمالك لنصف نهائى كاس مصر

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:03 ص
الزمالك
الزمالك
ياسمين تيسير
أعرب اسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سعادته بفوز الفريق أمام مصر المقاصة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على ملعب استاد برج العرب فى إطار دور الثمانية فى كأس مصر ويتأهل الفارس الأبيض إلى دور نصف نهائى البطولة المحلية.

وكتب اسماعيل يوسف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "مبروووووك لجمهورنا العظيم فوز مستحق وايلي جاي افضل ان شاءالله".

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 1 - 0 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار دور الثمانية فى كأس مصر ويتأهل الفارس الأبيض إلى دور نصف نهائى البطولة المحلية.

ويلتقي الزمالك في نصف نهائي كأس مصر أمام الاتحاد السكندري في الأول من سبتمبر المقبل.

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