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رياضة

تعليق مثير من امير مرتضى منصور عقب مباراة الزمالك والمقاصة بشأن التحكيم ..فيديو

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:20 ص
عبد الله جمعة
عبد الله جمعة
محمد رشاد
قال امير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع كرة القدم في الزمالك، إن الحكم محمد معروف لم يحتسب أخطاء في أكثر من كرة وتغاضى عنها، موضحًا أن قرار طلب حكام أجانب أتى من مجلس الإدارة.

وأضاف امير مرتضى منصور في تصريحاته لبرنامج "الزمالك اليوم" على فضائية "المحور"، "ميتشو مدير فني واقعي، ودائما ما يتحدث معي عن وجود جرعات تدريبية يجب أن يحصل عليها اللاعبون بشكل تدريجي سواء في المباريات أو التدريبات، ما نتمناه هو التوفيق في البداية، وبعد ذلك نصعد السلم بشكل تدريجي، مع إصلاح أي أخطاء يقع فيها الفريق".

وعلق امير مرتضى منصور على طلب استقدام حكام أجانب "قرار استقدام الحكام الأجانب يخص مجلس الإدارة، وهذا الأمر لا يخصنا، بل من اختصاصات مجلس الإدارة لأنهم يمتلكون رؤية أفضل منا، الزمالك عانى من ظلم تحكيمي في مباراة مصر للمقاصة، والأخطاء التي تم التغاضي عنها في المباراة يتم احتسابها في مباريات أخرى، يجب أن تكون هناك هوية للحكام في مصر لأنهم عنصر هام للغاية في اللعب يجب أن نكون في حالة جيدة".

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