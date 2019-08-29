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بومبيو عن العقوبات الإيرانية الجديدة: سنواصل الضغط على طهران

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:34 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
أحمد قاسم
أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو أمس، الأربعاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستواصل الضغط على إيران حتى تغير مسارها، وذلك تعليقًا على العقوبات الجديدة التي أعلنتها واشنطن على شبكتين تقول إنهما على صلة بالحكومة والمؤسسات العسكرية الإيرانية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" "الولايات المتحدة فرضت عقوبات على جهات مسئولة عن نقل أكثر من مليون دولار لصالح النظام الإيراني وسيستمر الضغط حتى يغير النظام مساره".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت، بيانًا قالت فيه "إحدى الشبكتين استخدمت شركة مقرها هونج كونج واجهة للتحايل على العقوبات الأمريكية والدولية وتوريد تكنولوجيا ومكونات لأشخاص على صلة بالحكومة والحرس الثورى فى إيران".

وأوضحت أن الشبكة الثانية حصلت على منتجات ألومنيوم لصالح شركات تملكها أو تسيطر عليها وزارة الدفاع الإيرانية.

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