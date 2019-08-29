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رياضة

صدمة كبرى لـ نيمار بشأن صفقة انتقاله لـ برشلونة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 03:46 ص
نيمار
نيمار
ياسمين تيسير
فجرت الإذاعة الفرنسية "مونت كارلو"، مفاجأة جديدة بشأن صفقة انتقال الدولي البرازيلي نيمار دي سليفا نجم فريق باريس سان جيرمان لـ برشلونة الإسباني.

وأكدت الإذاعة الفرنسية أن باريس سان جيرمان رفض الموافقة على عرض برشلونة المتثمل في القيمة المادية بمبلغ 170 مليون يورو بالاضافة لضم الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي على سبيل الإعارة إلى جانب لاعب خط الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش

وتابعت الإذاعة الفرنسية أن باريس سان جيرمان كشف عن سبب الرفض وهو أن العرض لا يناسب مطالب النادي الفرنسي المادية. 

وأعلن نادي باريس سان جيرمان أن لن يقبل بأقل من 250 مليون يورو للموافقة على رحيل النجم البرازيلي لـ فريقه القديم برشلونة.

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