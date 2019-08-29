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حوادث

برعاية محافظ جنوب سيناء.. المصرف المتحد يقيم مسابقة كبري للقرآن الكريم

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:16 ص
المصرف المتحد يقيم
المصرف المتحد يقيم مسابقة كبري للقرآن الكريم
ايمن محمد
استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، جيهان ابو حسين، رئيس قطاع إيثار لمسئولية الاجتماعية المستدامة بالمصرف المتحد، واحمد القاضي، مدير منطقة الاسكندرية بالمصرف المتحد، بتوجيهات اشرف القاضي، رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد للتنسيق علي اقامة مسابقة للقرآن الكريم، بحضور مضر عبد السميع نوار، مدير عام المنطقة الازهرية نائبا عن الشيخ عمر مصطفي، رئيس الادارة المركزية للازهر الشريف بجنوب سيناء، والشيخ جلال محمد شريف، وكيل مديرية أوقاف جنوب سيناء، نائبا عن الشيخ اسماعيل الراوي، وكيل وزارة الاوقاف بالمحافظة.

تم الاتفاق علي اقامة فعاليات مسابقة للقرآن الكريم تحت رعاية محافظ جنوب سيناء، ينظمها المصرف المتحد، بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، وذلك بمقر المنطقة الأزهرية بطور سيناء بمحافظة جنوب سيناء في الفترة من 1 الي 3 أكتوبر 2019 علي ان تعرض نتائج المسابقة علي محافظ جنوب سيناء لتحديد موعد اقامة الاحتفالية والتكريم.

واعلنت ابو حسين ان هذه المسابقة يقيمها المصرف المتحد سنويا الدلتا والصعيد وبالاسكندرية والبحيرة ودمياط ومدن القناة ومرسي مطروح وان هذه المرة الاولي التي ستقام علي ارض محافظة جنوب سيناء.

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