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فوائد البلازما للشعر والبشرة.. تعالج الصلع الوراثي

الخميس 29/أغسطس/2019 - 06:50 ص
الصلع الوراثي
الصلع الوراثي
آية التيجي
انتشر مؤخرًا مصطلح بلازما الشعر في مجال الطب التجميلي، حيث إن البعض لا يعرف أهمية استخدام بلازما الشعر، والبعض الآخر تتشابه عنده المفاهيم حول فوائد البلازما الحقيقية التي يمكن من خلالها الاستفادة إلى أقصى حد على الشعر أو البشرة.

وقال الدكتور أحمد مكاوى استشارى جراحة التجميل والسمنة وزراعة الشعر بقصر العينى، إن البلازما من أفضل التقنيات التي يمكن الاعتماد عليها لمعالجة الشعر، كونها تعالج حالات التساقط الشديدة.

وأضاف مكاوي في بيان صرح به اليوم، أن البلازما تعتبر علاجا مساعدا في حالة الصلع الوراثي وبعد استخدام البلازما يزيد كثافة الشعر بشكل ممتاز للغاية مقارنة بالوضع السابق.

وأشار إلى أنها إلى كونها مفيدة للبشرة لإستعادة النضارة وعلاج الهالات السوداء وتأخير ظهور التجاعيد غير المرغوب فيها عند الكثير من الفتيات خاصة اللاتى يعانين من مشكلة الظهور بالشكل المبكر في العمر على الرغم من صغر السن.

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