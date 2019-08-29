ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

درب البحر الاحمر أول خطوة فى سياحة المغامرات بالغردقة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:17 ص
درب البحر الاحمر
درب البحر الاحمر
إبراهيم جادالله
متعة من نوع خاص لا يعلم مداها وحجمها الا من مارسها انها سياحة المغامرات وهى الاكثر انتشارا فى القارة الامريكية سواء الشمالية والجنوبية وهذا ماجعل تلك السياحة شئ مهم بالنسبة لهم فكان هذا الجانب هو الشق السياحى التى لفت انظار الاعلام الامريكى الى مصر عن طريق اختيار احدى مناطق سياحة المغامرات لتكون ضمن افضل وجهات سياحية لعام 2019 حيث اختارت مجلة التايم درب البحر الاحمر والذى يعد أول مسار للمشى لمسافات طويلة ضمن أفضل 100 وجهة سياحية توصى بزيارتها فى عام 2019.لتصبح مصر واحدة من ابرز دول العالم لهذا النمط السياحى الجديد.

يقول الخبير السياحى عصام على أن هناك ملايين العشاق فى العالم لسياحة المغامرات وهم الاكثر انفاقا وشغفا بالحياة البرية ومصر تمتك ما يمكنها من ان تكون فى مقدمة مقدمى هذا النمط السياحى الجديد وقد تم الكشف عن درب جديد للمشي لمسافات طويلة، وهو يدعى درب البحر الأحمر، ويُعد أول درب للمشي الطويل في بر مصر الرئيسي وساهم في مشروع هذا الدرب الرحالة البريطاني بن هوفلر، والمغامر المصري عمر السمرة، بالتعاون مع قبيلة المعزّة. ويفتح هذا الدرب، الذي يبلغ طوله 170 كيلومترا، المنطقة لنوع جديد من سياحة المغامرات.

وأضاف على ان قيام قناة CNN العالمية لأول مرة في فقرة "اتجاهات السفر" عبر برنامج "غرفة الأخبار" بعرض فيلما للترويج لسياحة المغامرات في مصر، والذي قامت الشبكة العالمية بتصويره في "درب البحر الأحمر"، وتعتبر المرة الأولى التي يتم التصوير فيها في هذا الدرب الجديد وهذ يعد من الاحداث السياحية الهامة والتى يجب استغلالها، فمدينة الغردقة تمتلك العديد من المقومات السياحة التى تؤهلها لأن تكون فى مقدمة الوجهات السياحة وبترتيب أعلى مما تم تصنيفة خاصة وأنها تمتلك جوا مستقرا طوال العام، كما تمتلك عددا كبيرا من الجزر والشواطئ والشعاب المرجانية بجانب العديد من الرياضات البحرية والبرية.

وكشف على أن الغردقة تمتلك ما يزيد عن 150 فندقا سياحيا بعدد من الغردف السياحية الى 60 الف غرفة سياحة بمستويات سياحية فاخرة وهناك تحسنا فى مستوى قطاع السياحة وعائداته، وذلك انعكاس للاستقرار السياسى والأمنى الذى شهدته مصر فى الست سنوات الماضية.

واوضح علاء حجازى مدير احدى الشركات السياحية ان درب البحر الاحمر هو أول درب للمشي الطويل في مصر، ويقع بمحافظة البحر الأحمر ويبدأ الدر من منطقة قريبة من مطار الغردقة ويوفر فرصة للباحثين عن المغامرة للتمتع بجمال الطبيعة والحياة البرية الثرية في هذه المنطقة ومشاهدة جبال البحر الأحمر المتنوعة الأشكال والألوان .

وكشف حجازى أنه يمر الدرب بجبال شايب وجبل أبو دخان، وجبل أم عناب ويمكن الدرب السائح من الاستمتاع بالنمط الشاطئى وسياحة المغامرات مع الاستمتاع ب الطبيعية البرية المتنوعة في مصر، والتعرف على ثقافة المنطقة.

وتخضع هذه المناطق لاشراف قبيلة "المعزة" البدوية على دروب المشي السياحية، فهى المسئولة عن تنظيم رحلات المشي به، حيث إنهم اكثر الناس دراية بالمنطقة ودروبها والدرب عبارة عن شبكة من الطرق القديمة، استخدمها البدو في مصر لقرون بهدف السفر والتجارة والصيد، بجانب أهمية جبال البحر الأحمر تاريخيا والتي مرت بها الحضارات المتعاقبة وشقت طرقا بينها منذ العصور الفرعونية وحتى عصور البطالمة والرومان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطار الغردقة يستقبل أول رحلة شارتر قادمة من ألبانيا

الغردقة تتخطى نيودلهي وريو دي جانيرو فى قائمة أفضل 25 وجهة سياحية بالعالم

التايم Time تختار درب البحر الأحمر Red Sea Mountain Trail ضمن أفضل الأماكن السياحية في العالم

بطول 170 كم.. CNN تعرض فيلما عن درب البحر الأحمر.. تعرف عليه

خبير سياحي: متحف آثار الغردقة إضافة جديدة في قطاع السياحة

ترشيحاتنا

بعد فضائح انتهاك الخصوصية.. ابل تعتذر لمستخدميها عن الاحتفاظ بتسجيلات Siri وتعدهم بالتغيير

دولة تعرض دخول الاتحاد الأوروبي بدلا من بريطانيا

الزمالك يزف بشرى سارة لـ عبد الله جمعة عقب تأهل الفريق لـ نصف نهائى كاس مصر

بعد عامين من إطلاقها.. جوجل تغلق إحدى خدماتها المميزة.. تفاصيل

عقب تأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر.. تصريحات نارية من مرتضى منصور

بصيحة الـ polka dots و مجوهرات راقية.. ريا ابى راشد تستعرض أناقتها

عقب فوز الزمالك على مصر المقاصة.. شيكابالا يوجه رسالة مؤثرة لـ ميدو

اتحاد الكرة المسئول.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن عودة الجماهير

زي المجنون و بيضرب العيال.. مرتضى منصور يفتح النار على محمد ابراهيم ..فيديو

مرتضى منصور لـ عمرو الجناينى: بدايتك زفت ودبحولك القطة بدرى ..فيديو

البدلة عجبتني.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ ميدو ..فيديو

فى ذكرى رحيله.. تعرف على تفاصيل وفاة مخلص البحيرى مع زوجته وابنه | نوستالجيا

اخبار الرياضة .. اشتباك حاد بين وليد ازارو وأحد رموز الاهلى.. 13 قرارا ناريا للجنة الخماسية.. صدمة كبرى لـ نيمار

الشناوى يكشف عدد ضربات الجزاء التي لم تحتسب في مباراة الزمالك والمقاصة

عقب تأهل الزمالك لـ نصف نهائى كاس مصر.. خالد الغندور يستفز جمهور الاهلى

اخبار الفن.. تعليق ريهام سعيد على وقفها.. هند صبرى في فينيسيا.. وبشكير اسما شريف منير

عقب تأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر.. تصريحات نارية من مرتضى منصور

حقيقة تحول أطفال في إسبانيا إلى مستذئبين.. تفاصيل مرعبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر أشقر و بلوزة اوف شولدر.. بوسى شلبى بإطلالة كلاسيكية فى سوريا

شاهد.. نجوم العالم على السجادة الحمراء فى فينيسيا

بصيحة الـ polka dots و مجوهرات راقية.. ريا ابى راشد تستعرض أناقتها