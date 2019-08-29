درب البحر الاحمر أول خطوة فى سياحة المغامرات بالغردقة

متعة من نوع خاص لا يعلم مداها وحجمها الا من مارسها انها سياحة المغامرات وهى الاكثر انتشارا فى القارة الامريكية سواء الشمالية والجنوبية وهذا ماجعل تلك السياحة شئ مهم بالنسبة لهم فكان هذا الجانب هو الشق السياحى التى لفت انظار الاعلام الامريكى الى مصر عن طريق اختيار احدى مناطق سياحة المغامرات لتكون ضمن افضل وجهات سياحية لعام 2019 حيث اختارت مجلة التايم درب البحر الاحمر والذى يعد أول مسار للمشى لمسافات طويلة ضمن أفضل 100 وجهة سياحية توصى بزيارتها فى عام 2019.لتصبح مصر واحدة من ابرز دول العالم لهذا النمط السياحى الجديد.



يقول الخبير السياحى عصام على أن هناك ملايين العشاق فى العالم لسياحة المغامرات وهم الاكثر انفاقا وشغفا بالحياة البرية ومصر تمتك ما يمكنها من ان تكون فى مقدمة مقدمى هذا النمط السياحى الجديد وقد تم الكشف عن درب جديد للمشي لمسافات طويلة، وهو يدعى درب البحر الأحمر، ويُعد أول درب للمشي الطويل في بر مصر الرئيسي وساهم في مشروع هذا الدرب الرحالة البريطاني بن هوفلر، والمغامر المصري عمر السمرة، بالتعاون مع قبيلة المعزّة. ويفتح هذا الدرب، الذي يبلغ طوله 170 كيلومترا، المنطقة لنوع جديد من سياحة المغامرات.



وأضاف على ان قيام قناة CNN العالمية لأول مرة في فقرة "اتجاهات السفر" عبر برنامج "غرفة الأخبار" بعرض فيلما للترويج لسياحة المغامرات في مصر، والذي قامت الشبكة العالمية بتصويره في "درب البحر الأحمر"، وتعتبر المرة الأولى التي يتم التصوير فيها في هذا الدرب الجديد وهذ يعد من الاحداث السياحية الهامة والتى يجب استغلالها، فمدينة الغردقة تمتلك العديد من المقومات السياحة التى تؤهلها لأن تكون فى مقدمة الوجهات السياحة وبترتيب أعلى مما تم تصنيفة خاصة وأنها تمتلك جوا مستقرا طوال العام، كما تمتلك عددا كبيرا من الجزر والشواطئ والشعاب المرجانية بجانب العديد من الرياضات البحرية والبرية.



وكشف على أن الغردقة تمتلك ما يزيد عن 150 فندقا سياحيا بعدد من الغردف السياحية الى 60 الف غرفة سياحة بمستويات سياحية فاخرة وهناك تحسنا فى مستوى قطاع السياحة وعائداته، وذلك انعكاس للاستقرار السياسى والأمنى الذى شهدته مصر فى الست سنوات الماضية.



واوضح علاء حجازى مدير احدى الشركات السياحية ان درب البحر الاحمر هو أول درب للمشي الطويل في مصر، ويقع بمحافظة البحر الأحمر ويبدأ الدر من منطقة قريبة من مطار الغردقة ويوفر فرصة للباحثين عن المغامرة للتمتع بجمال الطبيعة والحياة البرية الثرية في هذه المنطقة ومشاهدة جبال البحر الأحمر المتنوعة الأشكال والألوان .



وكشف حجازى أنه يمر الدرب بجبال شايب وجبل أبو دخان، وجبل أم عناب ويمكن الدرب السائح من الاستمتاع بالنمط الشاطئى وسياحة المغامرات مع الاستمتاع ب الطبيعية البرية المتنوعة في مصر، والتعرف على ثقافة المنطقة.



وتخضع هذه المناطق لاشراف قبيلة "المعزة" البدوية على دروب المشي السياحية، فهى المسئولة عن تنظيم رحلات المشي به، حيث إنهم اكثر الناس دراية بالمنطقة ودروبها والدرب عبارة عن شبكة من الطرق القديمة، استخدمها البدو في مصر لقرون بهدف السفر والتجارة والصيد، بجانب أهمية جبال البحر الأحمر تاريخيا والتي مرت بها الحضارات المتعاقبة وشقت طرقا بينها منذ العصور الفرعونية وحتى عصور البطالمة والرومان.