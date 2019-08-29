إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص وسيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف

أصيب 13 شخصا اليوم الخميس فى حادث انقلاب سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى جنوب مدخل مدينة بنى سويف اتجاه محافظة المنيا.





وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى جنوب مدينة بنى سويف.





وهرعت 6 سيارات تابعة لمرفق بنى سويف الى موقع البلاغ ونقلت المصابين.





واستقبل مستشفى بنى سويف النموذجى بإشراف الدكتور طارق إدريس مدير إدارة المستشفى، كلًا من "طه عبد الفتاح محمد 30 سنة عامل ومصاب اشتباه كسر بالساق اليمنى، احمد حسان حسن 60 سنة بالمعاش، مصاب كدمات بالصدر وسحجات، طه محمود نور الدين 19 سنة طالب مصاب سحجات وكدمات، صباح كامل أحمد 25 سنة بدون عمل مصابة اشتباه كسر بالزراع الايسر، محمود عبد السلام هاشم22 سنة طالب مصاب جروح وسحجات بالجسم".



