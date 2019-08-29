طريقة عمل ترايفل المانجو

ترايفل المانجو من الحلويات الشهية واللذيذة التى يمكنك إعدادها وتقديمها على طريقة الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.
مقادير ترايفل المانجو
كيكة فانيليا
3 كوب كريمة مخفوقة مع ١/٣ كوب سكر بودرة
5 مانجو
كاسترد
عنب أحمر للوجه
1 جيلي مانجو
الكاسترد
2 كوب لبن
ثلث كوب نشا
4 صفار بيض
فانيليا
ربع كوب سكر
طريقة تحضير ترايفل المانجو
* يخفق صفار البيض مع الفانيليا جيدا ويضاف إليها اللبن
* يوضع على النار ويستمر التقليب حتى يثقل ويأخذ قوام كثيف
* تقطع المانجو مكعبات
* توضع طبقة من مكعبات الكيك ثم طبقة من الكريمة المخفوقة ثم طبقة من المانجو ثم طبقة من الكاسترد وتكرر الطبقات مرة أخرى
* يغطى الوجه بكريمة مخفوقة ويزين بقطع المانجو وحبات العنب
* يقدم الطبق باردا