طريقة عمل ترايفل المانجو

ترايفل المانجو من الحلويات الشهية واللذيذة التى يمكنك إعدادها وتقديمها على طريقة الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.









مقادير ترايفل المانجو

كيكة فانيليا

3 كوب كريمة مخفوقة مع ١/٣ كوب سكر بودرة

5 مانجو

كاسترد

عنب أحمر للوجه

1 جيلي مانجو





الكاسترد

2 كوب لبن

ثلث كوب نشا

4 صفار بيض

فانيليا

ربع كوب سكر





طريقة تحضير ترايفل المانجو

* يخفق صفار البيض مع الفانيليا جيدا ويضاف إليها اللبن

* يوضع على النار ويستمر التقليب حتى يثقل ويأخذ قوام كثيف

* تقطع المانجو مكعبات

* توضع طبقة من مكعبات الكيك ثم طبقة من الكريمة المخفوقة ثم طبقة من المانجو ثم طبقة من الكاسترد وتكرر الطبقات مرة أخرى

* يغطى الوجه بكريمة مخفوقة ويزين بقطع المانجو وحبات العنب