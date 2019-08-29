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طريقة عمل ترايفل المانجو

الخميس 29/أغسطس/2019 - 02:25 ص
ترايفل المانجو
ترايفل المانجو
هاجر هانئ
ترايفل المانجو من الحلويات الشهية واللذيذة التى يمكنك إعدادها وتقديمها على طريقة الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.


مقادير ترايفل المانجو
كيكة فانيليا 
3 كوب كريمة مخفوقة مع ١/٣ كوب سكر بودرة
5 مانجو 
كاسترد 
عنب أحمر للوجه 
1 جيلي مانجو 

الكاسترد 
2 كوب لبن 
ثلث كوب نشا 
4 صفار بيض 
فانيليا 
ربع كوب سكر 

طريقة تحضير ترايفل المانجو
* يخفق صفار البيض مع الفانيليا جيدا ويضاف إليها اللبن 
* يوضع على النار ويستمر التقليب حتى يثقل ويأخذ قوام كثيف 
* تقطع المانجو مكعبات 
* توضع طبقة من مكعبات الكيك ثم طبقة من الكريمة المخفوقة ثم طبقة من المانجو ثم طبقة من الكاسترد وتكرر الطبقات مرة أخرى
* يغطى الوجه بكريمة مخفوقة ويزين بقطع المانجو وحبات العنب
* يقدم الطبق باردا

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