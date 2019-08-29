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رياضة

اتحاد الكرة يعين فضل واحمد عبد الله لإعداد تصور تنظيم أمم أفريقيا تحت 23

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:23 ص
اللجنة الخماسية المؤقتة
اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة
يسري غازي
قررت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني في اجتماعه الممتد حتى منتصف الليل تكليف محمد فضل والدكتور أحمد عبد الله عضوي المجلس بإعداد تصور عن الاستعداد لتنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة في نوفمبر المقبل والهيكل التنظيمي المقترح للجنة المنظمة.

كما قررت اللجنة المؤقتة تعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام على أن يقوم بالتشكيل المقترح للجنة وعرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل.

وأعلنت اللجنة أنه جارٍ استكمال تشكيل باقي لجان الاتحاد للموسم الجديد وسيعلن عنها تباعا.

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