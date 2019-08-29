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رياضة

الزمالك يزف بشرى سارة لـ عبد الله جمعة عقب تأهل الفريق لـ نصف نهائى كاس مصر

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:31 ص
عبد الله جمعة
عبد الله جمعة
ياسمين تيسير
نال عبد الله جمعة نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لقب رجل مباراة الفريق أمام مصر المقاصة التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بنتيجة 1 - 0 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار دور الثمانية فى كأس مصر.

ونشر الحساب الرسمي لـ الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لـ عبدالله جمعة نجم الزمالك، وعلقت "رجل مباراة اليوم هو عبدالله جمعة".

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار دور الثمانية فى كأس مصر ويتأهل الفارس الأبيض إلى دور نصف نهائى البطولة المحلية.

ويلتقي الزمالك في نصف نهائي كأس مصر أمام الاتحاد السكندري في الأول من سبتمبر المقبل.

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