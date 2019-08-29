كأس رابطة المحترفين.. تعرف على منافس ليفربول في الدور الثالث

أقيمت فعاليات قرعة الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية للموسم الجاري 2019 - 2020 مساء أمس، الأربعاء ، وأسفرت عن مواجهة ليفربول لـ ميلتون كينز دونز، فيما سيواجه مانشستر يونايتد نظيره روتشديل.





كما أوقعت القرعة فريق البلوز تشيلسى مع الفائز من مواجهة جريمبسى تاون وماكسفيلد تاون، فى حين سيواجه مانشستر سيتى منافسه بريستون.





أهم مباريات الدور الثالث :





وولفرهامبتون Vs ريدينج





واتفورد Vs سوانزى سيتى





لوتون Vs ليستر سيتى





أرسنال Vs نوتينجهام فورست





شيفيلد وينزداى Vs إيفرتون





كولشيستر Vs توتنهام هوتسبير



