ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس رابطة المحترفين.. تعرف على منافس ليفربول في الدور الثالث

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:57 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد هاني
أقيمت فعاليات قرعة الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية للموسم الجاري 2019 - 2020 مساء أمس، الأربعاء، وأسفرت عن مواجهة ليفربول لـ ميلتون كينز دونز، فيما سيواجه مانشستر يونايتد نظيره روتشديل.

كما أوقعت القرعة فريق البلوز تشيلسى مع الفائز من مواجهة جريمبسى تاون وماكسفيلد تاون، فى حين سيواجه مانشستر سيتى منافسه بريستون.

أهم مباريات الدور الثالث :

وولفرهامبتون Vs ريدينج

واتفورد Vs سوانزى سيتى

لوتون Vs ليستر سيتى

أرسنال Vs نوتينجهام فورست

شيفيلد وينزداى Vs إيفرتون

كولشيستر Vs توتنهام هوتسبير

كما ستبدأ المباريات في 23 سبتمبر من الشهر المقبل.
كأس رابطة المحترفين.. تعرف على منافس ليفربول في الدور الثالث
كأس رابطة المحترفين.. تعرف على منافس ليفربول في الدور الثالث

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم السبت 3 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

ترتيب الدوري الانجليزي.. ليفربول محمد صلاح في الصدارة بمشاركة أرسنال والسيتي يتعثر

ليفربول يغرد على القمة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثانية

ترشيحاتنا

حكومة الوفاق الليبية تعلن استقالتها ونقل المهام الأمنية للجيش الليبي

دعاء راس السنة الهجرية والادعية المستحبة في بداية العام الجديد من الكتاب والسنة

فرحة هستيرية للاعبي منتخب مصر عقب التأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للطائرة.. فيديو

اخبار النادي الاهلي 28-8-2019.. سر طلب أزارو الرحيل.. وخطة التخلص من آجاي.. والدكة تنتظر نجم الفريق

تعرف على موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر

خلال ساعات.. جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جولييت بينوش وكاثرين دينوف تتألقان في افتتاح مهرجان فينيسيا ..صور

هند صبرى فى افتتاح مهرجان فينيسيا: فخورة بانتمائي لأسرة السينما العالمية ..صور

مباحث آثار الجيزة تكتشف محاولة التنقيب في معبد الملك رمسيس الثاني بميت رهينة وتحبط سرقة محتوياته ..صور