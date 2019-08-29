لمرضى انسداد الشرايين.. احرص على تناول هذه الأطعمة

يعتبر انسداد شرايين القلب من الأمراض الأكثر شيوعا بين الأشخاص، وذلك نتيجة ممارسة بعض العادات الخاطئة كالتدخين وتناول الأطعمة غير الصحية التى تؤدى إلى الإصابة بالسمنة وانسداد الشرايين.



قدم الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بعض الأطعمة التى ينصح بتناولها لمرضى انسداد شرايين القلب...



الرمان

يحتوي الرّمان على مجموعة من المواد المضادة للأكسدة التي تحمي الجهاز الدوري من التأكسد الضار المسبب لتراكم البلاك وتجلطات الدم في الشرايين، كما يحفز إنتاج أكسيد النتريك في الدم لفتح الشرايين، وينظم ضغط الدم من خلال تناول بذور حبتين من الرّمان الطازج، أو شرب كوب من عصير الرّمان يوميًّا.



الفلفل الحار

يحتوى على مادة الكابسنسين فهى علاجًا فعالًا لمنع انسداد الشرايين، وذلك لأكسدتها الكولسترول الضار وخفض مستوياته في الدم، بالإضافة إلى تنشيط الدورة الدموية، فيمكنك إضافة ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الحار في كوب ماء مغلي، و يشرب بمعدل مرتين يوميا.



بذور الكتان

غنيًا بحمض الفالينوليك الذي يساعد على تقليل ضغط والتهابات الدم، مما يحافظ على بقاء الشرايين مفتوحة، لذلك ينصح بتناول أربع ملاعق من مطحون بذور الكتان بشكلٍ يومي، أو يضاف ملعقة كبيرة من بذور الكتان إلى العصير الطازج، أو الحساء، أو السلطات بأنواعها.



الحلبة

غنية بعنصر مادة السابونين والألياف التي تخفض نسبة الكولسترول الضار في الدم، حيث ننقع نصف ملعقة كبيرة من بذور الحلبة في كوب من الماء لمدة يوم وفي الصباح الباكر على الريق نتناول منقوع الحلبة.