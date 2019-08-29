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محافظات

اليوم ..مؤسسة العربي لتنمية المجتمع  تحتفل بـ 20 فتاة في محافظة بني سويف

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:17 ص
اسماعيل داود المدير
اسماعيل داود المدير التنفيذي لمؤسسة العربي
محمد عبد الحليم
تشهد محافظة بني سويف اليوم الخميس احتفالية كبري بإحدي الجمعيات الخيرية بالمحافظة والتي سيتم خلالها تكريم عددٍ من عرائس المحافظة غير القادرات ضمن مباردة " حياة كريمة" تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، كما تقدم مؤسسة العربي مجموعة من الأجهزة الكهربائية ، فيما تقام هذه الاحتفالية بحضور المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف وعددًا من قيادات المحافظة ومسئولوا مؤسسة العربي الإجتماعية.

أكد اسماعيل داود المدير التنفيذي لمؤسسة العربي لتنمية المجتمع  أن الاحتفالية تأتي ضمن فاعليات مؤسسة العربي التي تستهدف الوصول الى الشرائح غير القادرة في ربوع مصر، معربا عن سعادته بهؤلاء الفتيات المقبلات على الزواج قائلا أن أكثر ما يسعدنا هو ادخال الفرحة على قلوبهن مضيفا أن خطة المؤسسة تستهدف العديد من محافظات الجمهورية منها محافظة  القليوبية، المنوفية، القاهرة، الشرقية ومطروح بالاضافة الى محافظات الصعيد.

وأضاف داود أن عدد الفتيات يقدر ب 600 عروسة وأن المؤسسة تسعي جاهدةً لتقديم يد العون لجميع الشرائح غير القادرة بالمجتمع المصري، وأوضح أن استراتيجية المؤسسة هو الوصول بالمجتمع المصري نحو الأفضل .

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