بـ طريقة مميزة.. محمود علاء يحتفل بتأهل الفريق لنصف نهائي كاس مصر

أعرب محمود علاء نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن سعادته بفوز الفريق مساء أمس، الأربعاء، أمام مصر المقاصة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار دور الثمانية فى كأس مصر.





ونشر محمود علاء عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة من المباراة.





وكتب محمود علاء على الصورة رقم "4" وهو رقمه بالفريق.





تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار دور الثمانية فى كأس مصر ويتأهل الفارس الأبيض إلى دور نصف نهائى البطولة المحلية.





ويلتقي الزمالك في نصف نهائي كأس مصر أمام الاتحاد السكندري في الأول من سبتمبر المقبل.



