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شاهد.. نجوم العالم على السجادة الحمراء فى فينيسيا

الخميس 29/أغسطس/2019 - 02:35 ص
نجوم مهرجان فينيسيا
نجوم مهرجان فينيسيا
أحمد إبراهيم
أسدل الستار على حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى فى دورته الـ 76 والذى شهد حضور عدد كبير من النجوم. 

وكان من أبرز الحضور أبطال فيلم الافتتاح "THE TRUTH" منهم كاترين دينوف، وجولييت بينوش، وإيثان هوك.

كما شهد الحفل حضور مجموعة من النجوم بينهم الإيطالية الشهيرة إيزابيلا فيراري، وعارضة الأزياء الأمريكية مارثا هانت، والممثل الإيطالي توني سيرفيلو، والممثلة إيزابلي فونتانا، واليساندرا ماستروناردي، وميلاني براون، وليدي كيتي سبنسر، واَخرين.

يذكر أن فيلم The Truth إخراج الياباني "هيروكازو كوري إيدا".

ويتحدث فيلم "الحقيقة"، الذي تلعب فيه الممثلتان الشهيرتان أدوار البطولة، عن نجمة سينمائية فرنسية مشهورة محاطة باهتمام ومحبة الجمهور، تنشر مذكراتها وتتصاعد الأحداث في الفيلم بعد زيارة ابنتها لها قادمة من نيويورك إلى باريس، لتبدأ الصراعات العائلية بتفاصيلها اليومية. كما يشارك الممثل الأمريكي إيثان هوك في بطولة الفيلم.

ويترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بالمهرجان، المخرجة الأرجنتينية "لوكريسيا مارتيل"، وتضم اللجنة من الأعضاء، المؤرخ السينمائي الكندي "بيرس هاندلينج"، والمخرجة الكندية "ماري هارون"، والممثلة الفرنسية " ستيسي مارتن"، والمصور السينمائي المكسيسي "رودريجو بريتو"، والممثل الياباني "شيني تسوكاموتو"، والمخرج الإيطالي "باولو فيريزي".
شاهد.. نجوم العالم على السجادة الحمراء فى فينيسيا
شاهد.. نجوم العالم على السجادة الحمراء فى فينيسيا
شاهد.. نجوم العالم على السجادة الحمراء فى فينيسيا
شاهد.. نجوم العالم على السجادة الحمراء فى فينيسيا
شاهد.. نجوم العالم على السجادة الحمراء فى فينيسيا
شاهد.. نجوم العالم على السجادة الحمراء فى فينيسيا
شاهد.. نجوم العالم على السجادة الحمراء فى فينيسيا
شاهد.. نجوم العالم على السجادة الحمراء فى فينيسيا
شاهد.. نجوم العالم على السجادة الحمراء فى فينيسيا
شاهد.. نجوم العالم على السجادة الحمراء فى فينيسيا
شاهد.. نجوم العالم على السجادة الحمراء فى فينيسيا
شاهد.. نجوم العالم على السجادة الحمراء فى فينيسيا
شاهد.. نجوم العالم على السجادة الحمراء فى فينيسيا
شاهد.. نجوم العالم على السجادة الحمراء فى فينيسيا

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