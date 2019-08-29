يحمل كارنية نقابة الأطباء.. القبض علي منتحل صفة طبيب ببني سويف

ضبطت حملة مشاركة من وحدة مباحث التموين بالاشتراك مع إدارة العلاج الحر والتفتيش الصيدلى بمديرية الصحة مساء الأربعاء، شخص ينتحل صفة طبيب ويكشف على المرضى داخل عيادته الخاصة بإحدى قرى مركز بنى سويف.



وكانت معلومات وردت لوحدة مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف ومديرية الصحة مفادها وقيام شخص يدعى "م.ع. 32سنة يدير عيادة خاصة داخل أحد المنازل بمركز بنى سويف ويكشف على المرضى منتحلا صفة طبيب



وقامت الحملة برئاسه عقيد دكتور محمد محفوظ رئيس مباحث التموين وبصحبه دكتزر بسام رونز يس مدير العلاج الحر ودكتور احمد عبد العظيم طه نائب مدير العلاج الحر ودكتور جورج اسكندر عطيه مفتش صيدلي ونائب مدير مراقبه العهد إلى محل البلاغ

وضبطت الحملة الشخص وبحوزته كارنيه نقابه اطباء مزور وترخيص مزاوله مهنه مزور واثبات قيد يفيد أنه طالب بالفرقة السادسة كلية الطب.



كما ضبطت الحملة أدوية سارية الصلاحية ومسجلة بوزارة الصحة المصرية وادوية منتهي الصلاحية وادوية تأمين صحي وخاص بوزارة الصحة والسكان وعينات مجانية وادوية مهربة وادوية جدول تاني مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.



كما ضبطت الحملة جهاز سونار وسرير كشف وجهاز ضغط وسماعه وادوات جراحيه تستعمل في العمليات.



ودلت التحريات الأولية أن المتهم طالب مفصول من كلية الطب بجامعة الفيوم وينتحل صفة طبيب وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.