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حضري بطاطس سمايلي في المنزل بأسهل الخطوات

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:16 ص
حضرى بطاطس سمايلي
حضرى بطاطس سمايلي فى المنزل بأسهل الخطوات
هاجر هانئ
بطاطس سمايلي من الأطباق الجانبية التى يعشقها الأطفال، فنقدم لكم طريقة عمل بطاطس سمايلي من مطبخ الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.

مقادير بطاطس سمايلي
1 كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة
نصف كوب بقسماط
2 ملعقة كبيرة نشا
1 ملعقة كبيرة زعتر
1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم
1 ملعقة صغيرة بودرة بصل
1 ملعقة صغيرة بابريكا
زيت للقلي

طريقة تحضير بطاطس سمايلي
* تعجن البطاطس المهروسة مع النشا والبقسماط وبودرة الثوم والبصل والبابريكا والزعتر
* تعجن جيدا وتفرد بين ورقتي زبدة باستخدام نشابة بحيث تكون سميكة ليسهل تقطيعها
* تستخدم قطاعة دائرية لتقطيعها ويستخدم قلم لعمل فتحتين صغيرتين كعينين
* تقلى في زيت غزير ساخن تقدم ساخنة

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