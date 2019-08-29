أداء رجولي.. فيلسوف الزمالك يحتفل بفريقه عقب تأهله لنصف نهائي كاس مصر

وجه أيمن يونس نجم فريق الزمالك والمنتخب السابق، رسالة تهنئة لـ الفريق عقب الفوز أمام مصر المقاصة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار دور الثمانية فى كأس مصر.





وكتب أيمن يونس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "مبروك وصول الزمالك للدور قبل النهائي لكأس مصر...أداء متميز رجولي راقي لكثير من اللاعبين".





تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار دور الثمانية فى كأس مصر ويتأهل الفارس الأبيض إلى دور نصف نهائى البطولة المحلية.





ويلتقي الزمالك في نصف نهائي كأس مصر أمام الاتحاد السكندري في الأول من سبتمبر المقبل.







