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فوائد الليزر في طب الأسنان.. 7 استخدامات غير متوقعة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 04:35 ص
فوائد الليزر في طب
فوائد الليزر في طب الاسنان
آية التيجي
يجهل الكثير من الأشخاص الأهمية الكبيرة لليزر في طب الأسنان وعلاجه الحديث، والتي تقوم بالعديد من الأدوار للتخلص من أغلب المشاكل الموجودة في اللثة والأسنان.

ويحمل الليزر في طب تجميل الاسنان العديد من الاستخدامات، وفينل يليل سنقوم بتوضيح متي يمكن استخدامه، وفي اي حالات تصلح للعلاج به، وفي هذا المقال سيقوم الدكتور شريف عزب أخصائي تجميل وجراحة الأسنان بتوضيح فوائد استخدام الليزر في طب تجميل الاسنان، والتي تشمل ما يلي:

1- الجراحات باستخدام الليزر من خلال قص اللثة الذي يؤدي الي عودة اللثة لوضعها الطبيعي بعد فترة طويلة مقارنة بالوقت المعتاد كما أنه يمنع النزيف والألم أثناء العملية و بعد العملية و يمنع استخدام الخياطة.

2- يستخدم في عمليات توريد اللثة أو ما يعرف بتقشير اللثة.

3- إزالة الأكياس الموجودة باللثة.

4- تعقيم القنوات بعلاج العصب من خلال الليزر.

5- يستخدم لعلاج الفك بسبب المادة الرخوية به من خلال عمل مساج للمفصل عن طريق الليزر و بالتالي يمنع تعليق الفك أثناء الفتح والغلق.

6- التخلص من الآلام بعد الجراحات والزراعة.

7- ستخدم ايضا في تبيض الأسنان.

8- يستخدم لعلاج الأشخاص أصحاب الأسنان الحساسة واللثة الحساسة ايضًا من خلال تقليل تلك الحساسية.

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