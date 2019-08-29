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فن

بالصور.. ميرفت وجدى تتألق فى حفل ساقية الصاوى

الخميس 29/أغسطس/2019 - 02:43 ص
ميرفت وجدى
ميرفت وجدى
عمرو السيد
تألقت المطربة الشابة ميرفت وجدي في حفلها الغنائي الذي أقيم على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي في الزمالك بحضور عدد كبير من جمهورها ومحبيها في جو من البهجة والسعادة.

بدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وقدم الحفل الإعلامي كريم أسامة، بحضور عدد من نجوم الفن ومنهم "نعوم، أحمد حسن، فريق سبايس ميكس، آية عقيل، محمد الكحلاوي، مودي سعيد، صلاح بجاتو، الموزع zoom، الإعلامي أحمد صلاح، الشاعر أحمد علاء الدين، الشاعر هشام صادق".

قدمت ميرفت وجدي خلال الحفل عدد من أغانيها الخاصة ومنها "بنت البلد، قلبها جامد، صورة منك، وبفتكرك، مش هين"، كما قدم مجموعة اغاني لعدد من المطربين الكبار ومنها " بنت بلاد للمطرب فارس، رمان خلاص انفرط للنجم الكبير محمد منير، مستنياك مع الملحن مودي سعيد علي الجيتار، سيرة الحب لكوكب الشرق أم كلثوم، يالي بتغيب عليا للمطرب محمد محي".

كانت ميرفت وجدي طرحت سابقًا كليب بعنوان "و بفتكرك"، وهو من كلمات أيمن سليم، ألحان محمد الهواري، توزيع zoom، وlإخراج نهال نبيل، كما حقق الكليب نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
بالصور.. ميرفت وجدى تتألق فى حفل ساقية الصاوى
بالصور.. ميرفت وجدى تتألق فى حفل ساقية الصاوى
بالصور.. ميرفت وجدى تتألق فى حفل ساقية الصاوى
بالصور.. ميرفت وجدى تتألق فى حفل ساقية الصاوى
بالصور.. ميرفت وجدى تتألق فى حفل ساقية الصاوى
بالصور.. ميرفت وجدى تتألق فى حفل ساقية الصاوى
بالصور.. ميرفت وجدى تتألق فى حفل ساقية الصاوى

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