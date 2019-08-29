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فن

شاهد.. بوسى شلبى تقوم بعمل بوظة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 02:48 ص
بوسى شلبى
بوسى شلبى
القسم الميدانى
نشرت الإعلامية بوسى شلبى فيديو أثناء قيامها بعمل بوظة على حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". 

وعلقت الإعلامية بوسى شلبى على الفيديو "احلى بوظه #سوريا".

الإعلامية بوسي شلبي كانت متزوجة من الفنان الكبير محمود عبد العزيز طوال 18 عاما وظلت معه حتى وفاته.

وتقدم الإعلامية بوسى شلبى برنامجها "أحلى النجوم" على قناة المحور يوم الثلاثاء الساعة الحادية عشرة.

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