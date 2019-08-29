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بعد فضائح انتهاك الخصوصية.. ابل تعتذر لمستخدميها عن الاحتفاظ بتسجيلات Siri وتعدهم بالتغيير

الخميس 29/أغسطس/2019 - 06:16 ص
siri
siri
آية جمعة
قدمت شركة ابل، أمس الأربعاء، اعتذارا لمستخدميها عن السماح لموظفيها بالاستماع إلى تسجيلات الأوامر الصوتية التي كان يقدمها المستخدمون لمساعد الصوت التابع لها "سيري" Siri.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية أن الشركة وعدت عملاءها بالتغيير وتعطيل الاحتفاظ بتلك التسجيلات.

وقالت ابل إنها ستطلب من المستخدمين إعطاء الموافقة على إمكانية سماع أوامرهم الصوتي عن طريق مراجعين من البشر، وذلك بدلًا من أن يكون هذا هو الإعداد الافتراضي. 

وأضافت ابل أنه لن يُسمح سوى لموظفي "ابل" بالاستماع إلى عينات صوتية من تفاعلات Siri.

وتابعت ابل أن الشركة أيضًا إنها لن تحتفظ بعد ذلك بالتسجيلات الصوتية لتفاعلات المستخدمين مع Siri.

وقالت ابل في هذا المنشور "نحن نعلم أن العملاء كانوا مهتمين بالتقارير الأخيرة حول أن هناك أشخاص يستمعون إلى تسجيلات سيري الصوتية كجزء من عملية تقييم جودة سيري لدينا".

وأضافت ابل "نتيجة لمراجعتنا، ندرك أننا لم نلتزم تمامًا بمُثُلنا العليا، ولهذا نعتذر".

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