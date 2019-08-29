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ثقافة

محاضرات وورش فنية متنوعة بثقافة أسيوط

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:15 ص
صدى البلد
طارق موسى
عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسيوط، حيث إستضاف قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر مدرسة النيل الدولية ومجموعة من طلبة كلية التربية جامعة أسيوط قسم إعداد المعلم للمدارس الدولية، بدأت الفعاليات بجولة تفقدية للتعرف على أنشطة القصر الفنية والثقافية، أعقب ذلك ورشة التفصيل والخياطة وتنفيذ ورشة رسم للأطفال، بجانب مسابقة ثقافية بين طلاب المدرسة بمشاركة طلاب كلية التربية، وفى ختام الزيارة أقيم عرض فيلم وثائقي بعنوان "قناة السويس شريان الحياة"، إضافة لفيلم "حلم الزيتون"، وقدمت علياء الشريف كورس شرح نظام التشغيل Windows 10 للمبتدئين.

نظم بيت ثقافة مير ورشة فنون تشكيلية للأطفال مع جيهان عبد الحميد لأساسيات تعليم مبادئ الرسم البسيطة للأطفال للتعبير عن بداية العام الدراسي الجديد، وتواصل فعاليات ورشة "إعادة تدوير الاشياء" بمكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة مع المدربة إحسان ماهر، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية للأطفال، وتم التعبير عن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ، إلى جانب مسابقات ثقافية في المعلومات العامة، تنافس فيها أكثر من فريق كل فريق علي حدا وهما فريق النجوم وفريق الطلائع، حيث فاز فريق النجوم في الجولات الأولي والثانية، وسوف يتم توزيع جوائز المسابقة والورشة خلال احتفالية الهجرة النبوية يوم الخميس القادم ٥ سبتمبر الجاري.

عقد قصر ثقافة الغنايم بالتعاون مع إدارة الغنايم التعليمية ندوة تثقيفية بعنوان "مواقع التواصل الاجتماعى" حاضرها إبراهيم محمد عامر موجه تطوير وتكنولوجيا بالغنايم، والذي تحدث عن سلبيات وإيجابيات مواقع التواصل الاجتماعى وكيفية استخدامها بطريقة صحيحة، واختتمت الندوة بتوعية الشباب ضد مخاطر الإنترنت والشائعات التي تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وفتح باب الحوار وطرح بعض الأسئلة الشائعة والمقترحات للحد من انتشار المخاطر التي تهدد شباب المستقبل .

تستمر فعاليات نادى الطفل الصيفي بقصر ثقافة أسيوط حيث تم عمل ورشة مسرح عن حركة الممثل علي الخشبه ولغة الجسد مع المدرب مارك صفوت، بالإضافة إلى ورشة أشغال فنية لفن الكروشيه وعمل أشكال متنوعة.

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