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فن

نبيل الحلفاوى يكشف حقيقة القرابة مع عبد الرحمن أبو زهرة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 07:14 ص
نبيل الحلفاوى
نبيل الحلفاوى
أحمد إبراهيم
كشف الفنان نبيل الحلفاوى عن صلة القرابة التى تجمعه بالفنان عبد الرحمن أبو زهرة وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. 

وقال نبيل الحلفاوى "شاركته بطولة مسرحيتين.. "الغجر" في المسرح الاستعراضي بالبالون.. و"عملية نوح" في المسرح القومي. والتي تحولنا بعدها من أصدقاء أعزاء إلى مصاهرة زادت من صداقتنا أكثر".

وأضاف نبيل الحلفاوى "أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة هو زوج خالة زوجته". 

يذكر أن آخر أعمال نبيل الحلفاوى شارك في مسلسل "أمر واقع" الذي عرض في موسم رمضان 2018، بطولة كريم فهمي وريم مصطفى وأحمد وفيق ونهى عابدين ونجلاء بدر وملك قورة وياسر المصري وأحمد فتحي ولطفي لبيب ومحمود البزاوي ونيكولا معوض ومحمد مهران ومحسن منصور، وهو من تأليف محمد رفعت، وإخراج محمد أسامة.

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