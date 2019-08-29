نبيل الحلفاوى يكشف حقيقة القرابة مع عبد الرحمن أبو زهرة

كشف الفنان نبيل الحلفاوى عن صلة القرابة التى تجمعه بالفنان عبد الرحمن أبو زهرة وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.





وقال نبيل الحلفاوى "شاركته بطولة مسرحيتين.. "الغجر" في المسرح الاستعراضي بالبالون.. و"عملية نوح" في المسرح القومي. والتي تحولنا بعدها من أصدقاء أعزاء إلى مصاهرة زادت من صداقتنا أكثر".





وأضاف نبيل الحلفاوى "أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة هو زوج خالة زوجته".



