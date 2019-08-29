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نقابة الإعلاميين تعتمد نظام علاج مجاني لأعضائها

الخميس 29/أغسطس/2019 - 02:54 ص
نقيب الإعلاميين
نقيب الإعلاميين
حمادة خطاب
اعتمد مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، النظام العلاجي الجديد لأعضاء النقابة للتعاقد مع كبرى المستشفيات التي تقدم خدمات علاجية متميزة علي مستوى الجمهورية.

وقال طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن النظام العلاجي الجديد يتميز بالسهولة واليسر ويكتفي بإبراز بطاقة عضوية النقابة لدي المستشفيات، مضيفا أنه لا يتحمل عضو النقابة أي نفقات مالية وأن هذه البداية لنظام علاجي شامل لا تكلف فيه أعضاء النقابة أي أعباء مالية للاشتراك في هذه المنظومة.

ودعا طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أعضاء الجمعية العمومية للحضور لمقر النقابة لمعرفة تفاصيل الخدمات العلاجية التي تقدمها النقابة.

نقابة الإعلاميين تعتمد نظام علاج مجاني لأعضائها

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