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فن

أصالة تحقق 2 مليون مشاهدة بأغنية جدا جدا ..فيديو

الخميس 29/أغسطس/2019 - 04:04 ص
أغنية جدا جدا
أغنية جدا جدا
أحمد إبراهيم
حققت أغنية "جدا جدا" للفنانة أصالة 2 مليون مشاهدة وذلك عند طرحها عبر قناتها على موقع اليوتيوب وهى الأغنية ضمن ألبومها الجديد "فى قربك".

والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد حسن، وتوزيع شريف قاسم.

وكانت أصالة قد طرحت 3 أغنيات من ألبومها المنتظر، الأولى هى "نكتة بايخة" من كلمات عبد الحميد حباك، وألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد، والأغنية الثانية "مبقاش سر" من كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد زعيم، توزيع فهد، والثالثة"حاجة متخصكش" من كلمات ناصر الجيل، ألحان وتوزيع: آدم حسين، مهندس صوت أندرو داوود.

يشار إلى أن أصالة طرحت مؤخرًا ديو غنائى مع المطرب مصطفى حجاج أغنيتهما بعنوان "لما تقول يا عوم" الدويتو الخاص بالأغنية الدعائية بفيلم "ولاد رزق 2"، للنجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم.

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