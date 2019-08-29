أصالة تحقق 2 مليون مشاهدة بأغنية جدا جدا ..فيديو

حققت أغنية "جدا جدا" للفنانة أصالة 2 مليون مشاهدة وذلك عند طرحها عبر قناتها على موقع اليوتيوب وهى الأغنية ضمن ألبومها الجديد "فى قربك".





والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد حسن، وتوزيع شريف قاسم.





وكانت أصالة قد طرحت 3 أغنيات من ألبومها المنتظر، الأولى هى "نكتة بايخة" من كلمات عبد الحميد حباك، وألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد، والأغنية الثانية "مبقاش سر" من كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد زعيم، توزيع فهد، والثالثة"حاجة متخصكش" من كلمات ناصر الجيل، ألحان وتوزيع: آدم حسين، مهندس صوت أندرو داوود.



