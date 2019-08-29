أول اجتماع للجنة اختيار الفيلم المصرى للأوسكار برئاسة فودة

عقدت أمس لجنة اختيار الفيلم المصرى المشارك فى مسابقة أوسكار أفضل فيلم أجنبى اجتماعها الأول بالقاعة الرئيسية بالمجلس الأعلى للثقافة والتى تم تشكيلها من قبل نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة.



وتم الاتفاق على أن يتم تصفية الأفلام إلى قائمة قصيرة تضم خمسة أفلام ليتم التصويت عليها فى الاجتماع المقبل للجنة لاختيار الفيلم الذى سيتم إرساله إلى أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية التى تمنح جوائز الأوسكار فى موعد أقصاه 30 سبتمبر 2019.



وناقشت اللجنة اختيار الفيلم المشارك من بين الأفلام المصرية الروائية الطويلة التى تم عرضها تجاريا فى دور العرض المصرية بداية من شهر أكتوبر 2018، وقد بلغ عددها 30 فيلما.