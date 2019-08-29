توزيع المنح الجامعية المجانية لطلاب مطروح

أكد اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح استمرار توزيع المنح الجامعية الواردة للمحافظة من خلال اللجنة المشكلة برئاسة السكرتير العام .



وأضاف علي استكمال توزيع المنح تباعا، مع التاكيد على الوقوف على مسافة واحدة من جميع الطلاب والحرص على مصلحتهم ومستقبلهم بما يعود بالنفع على المحافظة.



وأوضح انه تم توزيع المنح وفقا لأولوية المجموع ورغبة الطالب .



وأشار الي البدء فى توزيع المنح القادمة للمحافظة منها 5 منح دراسية بجامعة 6 اكتوبر ينتهى التقدم إليها فى30 أغسطس الجارى، لذا تم الاسراع فى ترشيح الطلاب اليها وفقا لاولوية المجموع والرغبة، حيث تم ترشيح 3 طلاب لاختيار أحدهم بكلية الطب ، وترشيح طالبين لمنحتين بكلية الهندسة ،وأخر لكلية العلاج الطبيعى، و منحة واحدة بكلية التمريض.