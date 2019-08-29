التليفونات يبدأ معسكر الإسكندرية 5 سبتمبر المقبل استعدادا للممتاز ب

قرر الجهاز الفني لنادى تليفونات بني سويف بقيادة الدكتور عماد سمير، بدء معسكر الفريق بالاسكندرية يوم ٥ سبتمبر المقبل، لتجهيز الفريق لدوري الممتاز ب.



وقال الدكتور عماد سمير إن المعسكر سيستمر حتي يوم ١٠ سبتمبر ، والفريق سيسافر يوم ٥ سبتمبر لبدء هذا المعسكر، في مرحلة جديدة من استعدادات الموسم الجديد.



وأضاف سمير أن الفريق سيخوض عددا من المباريات الودية خلال هذا المعسكر استعدادا للموسم الجديد.



وأوضح سمير أننا نسعى جاهدين لتجهيز اللاعبين بشكل قوي، لتقديم موسم قوي بمجموعة الصعيد.



وكانت إدارة نادي تليفونات بني سويف عينت الدكتور عماد سمير لتدريب الفريق خلال الموسم الجديد.