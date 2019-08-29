ناصر الفكرية يضم مدافع ملوي رسميا لمدة موسمين

تمكن مسؤولو نادي ناصر الفكرية برئاسة جمال عبد الرحمن، في التعاقد مع أحمد حسن مدافع مركز شباب ناصر ملوى السابق، لدعم الصفوف بدوري القسم الثالث.



ونجحت جهود الجهاز الفنى ومجلس الإدارة في الحصول علي توقيع اللاعب رسميا لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق عقب هبوطهم لدوري القسم الثالث.



وكان اللاعب احمد حسن قد وقع منذ أيام لصفوف نادى ملوى الرياضي، ولكنه لم يكمل تعاقده ورحل عن صفوف الفريق، ليتمكن مجلس إدارة نادي ناصر الفكرية من التعاقد معه وضمه رسميا للفريق.



ولعب احمد حسن الملقب بالشيخ لصفوف مركز شباب سمالوط من قبل، ثم انتقل لمركز شباب ناصر ملوى، قبل أن يتعاقد معه ناصر الفكرية لدعم دفاعاته بالقسم الثالث.