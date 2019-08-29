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رياضة

نجم الزمالك يقترب من الانضمام لـ مصر المقاصة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 04:17 ص
الزمالك
الزمالك
ياسمين تيسير
زف بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة بشرى سارة لجماهير الفريق بشأن قرب انتقال أيمن حفني نجم فريق الكرة الأول بالزمالك للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد بكري سليم في تصريحات إذاعية مساء أمس، أن الصفقة تقترب من الانتهاء خاصة في ظل موافقة الزمالك على رحيل اللاعب للفريق الفيومي.

وأضاف بكري سليم أن الزمالك وافق على بنود العقد الخاصة برحيل اللاعب خاصة في ظل وجود رغبة حقيقة بالفريق الأبيض لتدعيم فريق مصر المقاصة.

وتابع بكري سليم أن مصر للمقاصة هو بيت نجم الزمالك الأول حيث إنه أول ناد شارك به عقب صعوده للدوري الممتاز موسم 2010.

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار دور الثمانية فى كأس مصر ويتأهل الفارس الأبيض إلى دور نصف نهائى البطولة المحلية.

ويلتقي الزمالك في نصف نهائي كأس مصر أمام الاتحاد السكندري في الأول من سبتمبر المقبل.

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