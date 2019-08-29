طريقة حماية تقويم جوجل من المتسللين

يبدو أن الهاكرز لم يتركوا شيئا إلا وحاولوا التسلل إليه، فإذا كنت تستخدم "جوجل" كتقويم خاص بك، فقد تلاحظ سلسلة من الأحداث التي لا تتذكر أنه قمت بحفظها، وربما لا تهتم بحضورها.



ووفقا لموقع "كوارتز" الأمريكي، يجوب المتسللون المزعجون الويب للوصول إلى عناوين البريد الإلكتروني لمستخدمي أي من خدمات "جوجل" لإزعاجهم عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى حساب "جي ميل" الخاص بهم مع دعوة حدث مرفقة، والتي هي في الأساس مجرد إعلانات للمنتجات المشبوهة التي من المحتمل أن تحتوي على روابط يجب ألا تنقر عليها:



وفيما يتعلق بذلك، يعرض الموقع الأمريكي طريقة إيقاف تلك الحداث المرغوب فيها ومنع المتسللين من الوصول إلى تقويم "جوجل" الخاص بك:



1. انتقل إلى تقويم "جوجل" على سطح مكتب.

2. انقر فوق أحد الأحداث الغير مرغوب فيها.

3. انقر على أيقونة القائمة، وهي النقاط الرأسية الثلاث.

5. انقر فوق "الإبلاغ عن محتوى غير مرغوب فيه"، وسيؤدي ذلك إلى إزالة جميع أحداث البريد العشوائي



لمنع هذا من الحدوث مرة أخرى:



1. بالقرب من أعلى يمين الصفحة، انقر فوق رمز الترس.

2. انقر فوق الإعدادات.

3. انقر فوق "إعدادات الحدث" من القائمة اليمنى.

4. انقر على خيار "إضافة دعوات تلقائيًا".

5. انقر فوق "لا، فقط قم بعرض الدعوات التي استجبت لها".



