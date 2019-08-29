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رياضة

نيمار وسانشيز وبوجبا.. ساعات الحسم في الميركاتو الأوروبي

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:32 ص
سانشيز ونيمار
سانشيز ونيمار
ريهام بكير
أيام قليلة ويسدل الستار على الميركاتو الصيفي لأندية القارة العجوز وذلك مع منتصف ليل الأحد القادم الاول من سبتمبر، وبالطبع إنتقال النجوم الي أندية القمة في أوروبا يستحوز على إهتمام عشاق ومحبي الساحرة المستديرة .

في إسبانيا يترقب الجميع الصفقة المنتظرة بعودة النجم البرازيلي نيمار دي سيلفا الي قلعة كتالونيا قادما من باريس سان جيرمان ، الأمور في الساعات الأخيرة تعقدت بعض الشيء بعد تمسك مسؤولي النادي الباريسي بالحصول على 250 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات نيمار لبرشلونة

وقد حدثت انفراجة مؤقتة قد تنهي الأمور خلال الساعات القادمة وهي موافقة المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ليوناردو بالاتفاق مع المدرب الألماني توماس توخيل على الاستغناء عن نيمار مقابل الحصول على خدمات نجم البارسا عثمان ديمبلي في صفقة انتقال تبادلية وتخفيض المبلغ الى 170 الف يورو وهي القيمة التي حددها مسؤولي برشلونة بزعم صحيفة لوباريزيان الفرنسية وتنتظر موافقة ناصر الخليفي مالك نادي حديقة الأمراء .

والى ايطاليا ويبدو أن الأمور أصبحت أكثر سخونة خلال الساعات الأخيرة حيث أكدت شبكة سكاي سبورت الإيطالية أن النجم التشيلي اليكسيس سانشيز خضع للكشف الطبي في ميلانو تمهيدا للتوقيع مع انتر ميلان لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل ستة ملايين يورو للمان يونايتد الي جانب تحمل الإنتر قيمة راتب سانشيز السنوي بالكامل.

ومع اعلان إنضمام النجم التشيلي الي صفوف النيترازوري يكون المدرب كونتي قد حقق مراده بالكامل في ميركاتو هو الافضل للفريق الايطالي في السنوات العشرة الأخيرة منذ تتويجه بلقب الكاليتشو عام 2010.

لازلنا في ايطاليا حيث يبحث الجار الآخر في ميلانو اي سي ميلان عن الخروج من أزمته الحالية بضم نجم اتليتكو مدريد أنخيل كوريا مقابل 60 مليون يورو وهو الرقم الذي رصده مسؤولي الرسونيري من اجل إخماد ثورة الجماهير وقد تكون هناك صفقة تبادلية مع الاتليتي خلال الساعات القادمة لحسم الأمور بشكل نهائي .

من جانبه ذكر موقع كاليتشو ميركاتو أن مهاجم انتر ميلان الأرجنتيني ايكاردي قد يحسم رحيله خلال الساعات القليلة القادمة الي نابولي أو موناكو بعد تأزم علاقته مع المدرب كونتي في ظل قناعة الاخير بالوافد الجديد لوكاكو .

اخيرا قد يحسم اليوفنتوس أحد أبرز صفقاته قبل غلق باب الانتقالات بالاعلان عن ضم نجم برشلونة ايفان راكيتيتش بعد أن رصدت إدارة السيدة العجوز مايقرب من 50 مليون دولار لخطف نجم وسط البارسا .

في إسبانيا أشارت بعض التقارير الصحفية أن مسؤولي ريال مدريد قد يفجرون مفاجأة بضم النجم الفرنسي بول بوجبا من المان يونايتد مقابل مايقرب من 170 مليون يورو بعد أن تمسك زيدان بالتعاقد مع لاعب آخر في نفس المركز ، الهجوم الذي تعرض له النجم الأسمر من جانب جماهير مانشستر خلال الأيام الأخيرة ورفع لافتة ارحل يابوجبا عجل برغبة بيريز رئيس الريال في حسم الصفقة التي قد تشهد انفراجة قريبة .

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