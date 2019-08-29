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أخبار العالم

أردوغان يعلن موقفه بشأن شراء طائرات إف - 35 الأمريكية

الخميس 29/أغسطس/2019 - 06:54 ص
إف-35
إف-35
أحمد قاسم
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه مستعد ن شراء طائرات مقاتلة من طراز "سو-35 وسو- 75" من روسيا بدلا من طائرات "إف-35" الأمريكية، في أعقاب قرار الولايات المتحدة تعليق مشاركة تركيا في برنامجها لتصنيع الطائرات الملقبة بالشبح.

ونقلت قناة "إن تي في"، عن أردووغان قوله ردا على سؤال للصحفيين الأتراك المرافقين له على الطائرة الرئاسية خلال رحلة العودة من روسيا بشأن إمكانية شراء مقاتلات "سو-35 وسو-57"، "لماذا لا؟ نحن لم نسافر إلى روسيا هباء".

وأضاف أردوغان، "بعد أن نعلم القرار النهائي للولايات المتحدة على طائرات "إف-35"، سنقوم بتحركاتنا الخاصة... السوق الذي يسمح لنا بتلبية احتياجاتنا كبير".

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