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رياضة

كارلوس ادواردو يرغب في البقاء بـ الهلال السعودي

الخميس 29/أغسطس/2019 - 06:33 ص
البرازيلي كارلوس
البرازيلي كارلوس ادواردو نجم فريق الهلال السعودي
ياسمين تيسير
زف البرازيلي كارلوس ادواردو نجم فريق الهلال السعودي بشري ساره لـ جماهير الفريق عقب تردد انباء عن قرب رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد كارلوس ادواردو في تصريحات لـ صحيفة لانس البرازيلية أنه يرغب في البقاء داخل صفوف الفريق لتحقيق المزيد من الالقاب و البطولات مشددا ان الهلال السعودي ناد كبير و عريق و دائما ما ينافس على اي بطولة يشارك بها.

وأضاف أن تواجده داخل الفريق اضاف له الكثير مشددا ان الفريق سيواصل تحقيق الانتصارات و الالقاب خلال الموسم الحالي.

وحقق كارلوس ادواردو العديد من الالقاب داخل صفوف الفريق السعودي كما ساهم في وصول الفريق للمركز الثاني في كاس محمد بن سلمان للمحترفين.

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