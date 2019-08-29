شاهد.. شجار عنيف داخل مول تجاري في جدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، لقطات مصورة توثق لحظة اندلاع شجار عنيف بين عدة أشخاص في أحد المراكز التجارية بمدينة جدة السعودية.
وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن الأجهزة الأمنية تحقق في الشجار الذي استمر لعدة دقائق ما أسفر عن إصابة أحد المشتركين في الشجار بجروح متوسطة.
وأوضحت صحيفة "عكاظ" السعودية أن الحراسات الخاصة بالمركز إيقاف المتشاجرين وإبلاغ دوريات الأمن والتي باشرت على الفور الموقع.
🎥 #فيديو | شرطة #جدة تحقق في شجار أحد المراكز #عكاظ #عاجل https://t.co/KzhTIhhrXN pic.twitter.com/ZOPkJkLGuh— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) August 29, 2019