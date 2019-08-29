شاهد.. شجار عنيف داخل مول تجاري في جدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، لقطات مصورة توثق لحظة اندلاع شجار عنيف بين عدة أشخاص في أحد المراكز التجارية بمدينة جدة السعودية.





وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن الأجهزة الأمنية تحقق في الشجار الذي استمر لعدة دقائق ما أسفر عن إصابة أحد المشتركين في الشجار بجروح متوسطة.



