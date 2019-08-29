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أخبار العالم

شاهد.. شجار عنيف داخل مول تجاري في جدة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 03:42 ص
شجار عنيف داخل مول
شجار عنيف داخل مول تجاري
أحمد قاسم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، لقطات مصورة توثق لحظة اندلاع شجار عنيف بين عدة أشخاص في أحد المراكز التجارية بمدينة جدة السعودية. 

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن الأجهزة الأمنية تحقق في الشجار الذي استمر لعدة دقائق ما أسفر عن إصابة أحد المشتركين في الشجار بجروح متوسطة. 

وأوضحت صحيفة "عكاظ" السعودية أن الحراسات الخاصة بالمركز إيقاف المتشاجرين وإبلاغ دوريات الأمن والتي باشرت على الفور الموقع.

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