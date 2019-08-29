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رياضة

ماراثون زايد.. تعرف على تفاصيل النسخة السابعة بالسويس

الخميس 29/أغسطس/2019 - 07:41 ص
صدى البلد
ريهام بكير
عقد وزير الشباب والرياضة اجتماعًا موسعًا مع العديد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي ستشارك مع الوزارة في تنظيم فعاليات النسخة السابعة لماراثون زايد والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع مؤسسة زايد الخيرية بدولة الإمارات العربية الشقيقة ، وذلك خلال شهر ديسمبر المقبل بمحافظة السويس.

وتناولت المباحثات التي أجراها وزير الشباب والرياضة مع مؤسسات القطاع الخاص وضع القواعد الخاصة بالمشاركة ضمن فعاليات الماراثون ومناقشة كافة الاستعدادات والمتطلبات الخاصة بالماراثون.

وستؤول كافة عوائده وتبرعاته ومخصصاته التي ستدرها الفعاليات لصالح معهد الأورام ليصبح بذلك أحد المساهمات التي قدمها المجتمع المصرى والعديد من الدول العربية والخاصة بإعادة ترميم وبناء هذا الصرح الطبي العظيم نظرًا لما تعرض له جراء ما الحادث الإرهابى الأليم والغاشم.

ومن المتوقع أن يشارك في الماراثون حوالى 25 ألف مشارك من مختلف المحافظات.

يذكر أنه سبق أن تم تنفيذ الماراثون ست مرات سابقة واستضافة مصر أربع نسخ منه ، بينما تم تنفيذه لمرة واحدة في كل من دولة الإمارات العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية.

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الشباب والرياضة تستعد لتنفيذ النسخة السابعة من ماراثون زايد

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