بروتوكول بين البلدين.. الشباب والرياضة تستضيف وفدا من جمهورية زامبيا سبتمبر المقبل

تستضيف وزارة الشباب والرياضة وفدًا شبابيًا من جمهورية زامبيا خلال الفترة من 1 حتى 9 سبتمبر المقبل، وذلك تنفيذًا لبند الشباب من خلال تبادل الخبرات والسياسات في تدريب الشباب لمكافحة البطالة، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وجمهورية زامبيا في مجال الشباب والرياضة.



ويتضمن برنامج الوفد زيارات متنوعة لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية بكل من محافظتي القاهرة والإسكندرية، ولقاء مع قيادات وزارة الشباب والرياضة لتدعيم هدف الزيارة نحو تبادل الخبرات بين البلدين في مجال البرامج الشبابية والرياضية التي تنفذها الوزارة.



كما يشمل البرنامج حضور عدد من فعاليات البرامج التدريبية ومعارض منتجات الشباب التي تنفذها الوزارة كجانب من تأهيل الشباب في مجال سوق العمل ومكافحة البطالة، فضلًا عن زيارة الوفد لكل من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والقرية الذكية ومركز تدريب وحاضنة رواد الاعمال بمركز التعليم المدني بالجزيرة