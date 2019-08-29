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رياضة

عصام عبد الفتاح وسمير عثمان أرحم.. مرتضى منصور: حكام أجانب لإدارة لقاءات الزمالك المقبلة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 05:43 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
ياسمين تيسير
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن قراره النهائي بشأن حكام مباريات الفريق خلال الموسم المقبل خاصة عقب تعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن الفريق لن يدير مبارياته حكام مصريون طوال فترة رئاسة جمال الغندور للجنة.

وأضاف مرتضى منصور "الزمالك ممكن ينزل درجه تانيه مع الغندور.. عصام عبد الفتاح كان أرحم حتي سمير عثمان أحسن بكتير".

وتابع مرتضى منصور أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة أضر بالزمالك كثيرًا بقراره تعيين جمال الغندور.

واستطرد مرتضى منصور "اللي بيركب من الزملكاوية بيدوس على الزمالك.. انت صدقت يا جنايني أنت واحمد عبد الله وفضل وكلكم انكم اتحاد كرة؟ انتوا ناس بتسيروا اعمال".

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