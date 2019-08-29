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أخبار العالم

بسبب الإعصار دوريان.. فرض حالة الطوارئ بولاية فلوريدا الأمريكية

الخميس 29/أغسطس/2019 - 06:10 ص
صدى البلد
أحمد قاسم
أعلن حاكم ولاية فلوريدا الأميركية، رون ديسانتيس، أمس الأربعاء فرض حالة طوارئ في الولاية استعدادا لوصول إعصار "دوريان"، إلى شواطئها.

وقرر المركز الأميركي الوطني للأعاصير في وقت سابق من الأربعاء، رفع تصنيف العاصفة دوريان، المتوقع أن تضرب فلوريدا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، إلى درجة "إعصار من الفئة الأولى" أثناء مرورها فوق جزر فيرجن الأميركية.

وقال ديسانتيس في بيان: "يجب أن يخزن كل مقيم في فلوريدا إمدادات كافية لـ7 أيام بما في ذلك الغذاء والماء والدواء ويجب أن يكون لديه خطة في حالة وقوع كارثة".

وقالت الإدارة المحلية إن دوريان سيصبح إعصارا خطيرا في غرب الأطلسي وسيتجه ناحية الشمال الغربي ليصل إلى اليابسة في الساحل الشرقي لفلوريدا مطلع الأسبوع المقبل.

وقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة الطوارئ في بورتوريكو، ما يتيح صرف المساعدة الفدرالية للسلطات المحلية رغم شكواه عبر تويتر من جهود تلك السلطات للتصدي للإعصار ماريا.

وغرّد ترامب "نراقب من كثب العاصفة الاستوائية دوريان أثناء توجهها، كالعادة، إلى بورتوريكو. الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ والآخرون مستعدون وسيقومون بعمل رائع".

وأضاف "عندما يقومون بذلك، أخبروهم، ووجهوا لهم الشكر الكبير، ليس كالمرة السابقة. وهذا يشمل رئيس بلدية سان خوان غير الكفؤ".

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