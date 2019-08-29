عقب فوز الزمالك على مصر المقاصة.. شيكابالا يوجه رسالة مؤثرة لـ ميدو

وجه محمود عبد الرازق شيكابالا نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، رسالة لـ احمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة وذلك عقب فوز الزمالك أمام الفريق الفيومي في ربع نهائي كأس مصر.





ونشر شيكابالا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة وهو يحتضن ميدو قبل بدء المباراة.





وكتب شيكابالا على الصورة "اخي ميدو".





تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار دور الثمانية فى كأس مصر ويتأهل الفارس الأبيض إلى دور نصف نهائى البطولة المحلية.



