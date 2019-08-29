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رياضة

البدلة عجبتني.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ ميدو ..فيديو

الخميس 29/أغسطس/2019 - 06:20 ص
ميدو
ميدو
ياسمين تيسير
وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة لـ احمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة. 

وأشاد مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" بـ أخلاق وتصرفات ميدو خاصة عقب فوز الزمالك على مصر المقاصة في ربع نهائي كأس مصر.

وتابع مرتضى منصور أن "بدلة" ميدو كانت رائعة وحازت إعجابه بشكل كبير، قائلا "بحب المدرب يكون محترم و مهتم بلبسه و مظهره".

وأضاف مرتضى منصور أن ميدو ابن من أبناء الزمالك وقاد فريقه بشكل احترافي ومحترم.

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار دور الثمانية فى كأس مصر ويتأهل الفارس الأبيض إلى دور نصف نهائى البطولة المحلية.

ويلتقي الزمالك في نصف نهائي كأس مصر أمام الاتحاد السكندري في الأول من سبتمبر المقبل.


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