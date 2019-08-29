بـ 4 كاميرات.. أوبو تعلن 3 هواتف جديدة ضمن سلسلة Reno

أعلنت شركة "أووبو" Oppo أمس الأربعاء، 3 هواتف جديدة ضمن سلسلة "رينو 2" Reno 2، وذلك في أعقاب إصدار هاتف Reno الأصلي في وقت سابق من هذا العام.





ووفقا لموقع "ذا فيرج" التقني، سيتم إطلاق جميع الأجهزة الثلاثة - Reno 2 و Reno 2 Z و Reno 2 F - في الهند أولًا.





وتتميز الهواتف الثلاثة بامتلاكها أربع كاميرات خلفية مواجهة بتكوينات مختلفة ومقترنة بمعالجات ذات قوة متفاوتة.





وتأتي هواتف رينو 2 بـ معالج Snapdragon 730، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت، ومساحة تخزين 256 جيجابايت.





والشاشة عبارة عن لوحة ديناميكية AMOLED مقاس 20: 9 بوصة بدقة 20: 9 1080 بكسل، مما يشير إلى أنها تستخدم نفس التكنولوجيا التي تستخدمه أجهزةا Samsung Galaxy S10 و Note 10.