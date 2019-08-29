الحوثيون يستهدفون مطار أبها بالسعودية وعقوبات أمريكية جديدة على إيران.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي يفتتح التيكاد: القارة الأفريقية تمتلك قدرات هائلة

تعزيزات عسكرية كبيرة للانتقالي الجنوبي تصل عدن‎

خالد بن سلمان وبومبيو يؤكدان على الحوار من أجل استقرار اليمن

مرشحة لرئاسة تونس: الإخوان المسلمون استعملوا حزب نداء تونس ستارا لهم

وزير الدفاع الأمريكي: ملتزمون بتأمين الملاحة في الخليج

ملكة بريطانيا توافق على تعليق عمل البرلمان



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.



وركزت صحيفة "الأنباء" على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لقمة التيكاد السابعة التي بدأت أعمالها امس في مدينة يوكوهاما اليابانية، معربًا عن تطلعه لخروج قمة "التيكاد 7" بنتائج ملموسة وقابلة للتطبيق من أجل دفع عجلة التعاون بين اليابان ودول الاتحاد الأفريقي، خاصة في ظل تطلع شعوبنا لما ستسفر عنه أعمال هذه القمة.



ودعا إلى تكثيف التعاون العلمي والتنموي المشترك مع اليابان للاستفادة من قدرات القارة الأفريقية الطبيعية في تنويع مصادر الطاقة، من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، بما يسهم في تخفيف الآثار البيئية لظاهرة تغير المناخ. كما توجه باسم أفريقيا بدعوة لمؤسسات القطاع الخاص العالمية والشركات الدولية متعددة الجنسيات للاستثمار في القارة السمراء.



وقالت صحيفة "الراي" إن "عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغًا عن وجود مشاجرة في منطقة حولي، فانتقل إلى الموقع رجال الأمن وعثروا على شخص مصاب بـ3 طعنات ويسبح في بركة من دمائه حيث جرى نقله إلى مستشفى مبارك تحت حراسة أمنية، وبعد تلقيه العلاج استفسر منه رجال الأمن عن ملابسات الواقعة، فأخبرهم بأنه تشاجر مع أحد أبناء جاليته وهو من طعنه وهرب من الموقع".



وأضافت: "رجال الأمن حصلوا على بيانات المتهم وسجلوا بحقه قضية واستصدروا أمر ضبط وإحضار ومنع سفر بحقه، وبعد مُضي وقت قصير تمكن أمنيو المطار من ضبط المتهم والذي كان حجز تذكرة الهروب إلى بلاده وحاول المغادرة بعد ارتكاب الواقعة"، مشيرةً إلى أنه تمت إحالته إلى إدارة مباحث حولي للتحقيق معه والوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه لما ارتكبه بحق المجني عليه.



على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن تعزيزات كبيرة من القوات العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي وصلت إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، فجر الخميس، عبر المدخل الشمالي للمدينة، لافتة إلى أن قوات الحزام الأمني، في عدن نشرت مقطع فيديو لوصول تلك القوات، ضمن عمليات الحشد العسكري التي تقوم بها قوات الانتقالي الجنوبي، وقوات تابعة للحكومة اليمنية، في إطار مساعي الطرفين لفرض سيطرته على عدن.



ونقلت "الجريدة" عن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، قوله إنه عند الساعة ( 23:35 ) من مساء الأربعاء ( 28 أغسطس 2019 م ) سقط مقذوف معادي على مطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.



وأضاف أن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، وأنه لا يوجد أي إصابات.



وذكرت "القبس" أن الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي اتفق ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على أن الحوار هو السبيل الوحيد للوصول إلى يمن مستقر وموحد، فيما ثمن الأخير الدور الذي تعلبه السعودية كوسيط بين الأطراف في اليمن، في ضوء الأحداث الأخيرة في عدن جنوبي البلاد.



وأفادت "الراي" بأن الجيش الإسرائيلي أعلن إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المدنية على الحدود مع لبنان، وسط تصاعد التوتر على جانبي الحدود بين البلدين خلال الأيام القليلة الماضية، قائلًا إن منطقة حظر الطيران تمتد على طول شريط بعمق 6 كيلومترات.



وأبرزت "الوطن" تصريحات المرشحة للانتخابات الرئاسية في تونس، عبير موسى، التي اتهمت فيها الإخوان المسلمين باستعمال حزب "نداء تونس" ستارا لهم، قائلة: "أحمل برنامجا انتخابيا يختلف تماما عن بقية المرشحين، ويتسم بالوضوح التام وموقف واضح من الإسلام السياسي والإخوان، وموقف واضح من ضبابية المشهد السياسي، ويحمل عدة إجراءات لتصحيح المسار والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي حظوظي وافرة وجدية ولا مجال للتنازل أو للانسحاب"، معتبرة أن "صعود الإخوان إلى سبل الحكم هو بمثابة الكارثة السياسية في تونس، وهو ما أدى بنا إلى الاختيارات السياسية والاقتصادية الخاطئة، أدى بنا إلى تهديم منطقة تطبيق القانون واللجوء إلى الصفقة".



وأقادت "الأنباء" بأن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أكد التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها بمنطقة الخليج في ظل التهديدات الإيرانية، قائلًا: "نتواصل مع عدد من الدول لتأمين الملاحة في منطقة الخليج"، مضيفا أن البنتاجون يسعى للتأكد من حرية الملاحة في منطقة الخليج، مؤكدا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى خوض حرب مع إيران".



دوليًا، قالت "الراي" إن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وافقت على طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان، اعتبارا من منتصف الشهر المقبل، مشيرةً إلى أن الموافقة ستحد من قدرة النوب البريطانيين على عرقلة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست".



وذكرت "الجريدة" أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض ة عقوبات على شبكتين إيرانيتين تتّهمهما بتزويد البرنامج الصاروخي الإيراني بـ"مكوّنات" وبدعم الأنشطة الصاروخية لطهران، مؤكدةً أنها توصّلت بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي إلى أن "شبكة دهقان" المؤلفة من حامد وهادي دهقان أنتجت "مكوّنات إلكترونية عسكرية" زوّدت بها شركة هندسة إيرانية تعمل مع الجيش والحرس الثوري الإيراني.