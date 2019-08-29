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منوعات

مش هيكون لونه أخضر تاني.. ميزة جديدة تسمح لك بتغيير لون واتساب

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:14 ص
واتساب
واتساب
آية جمعة
يعمل تطبيق "واتساب WhatsApp على تقديم عدد من الميزات والأدوات الجديدة في الأنظمة الأساسية التي تعمل بنظام Android و iOS.

يشير تقرير جديد إلى أن شركة "واتساب" تخطط لإدخال ميزة جديدة إلى تطبيقاتها والتي من شأنها أن تتيح للمستخدمين تغيير "الثيمات" Themes داخل التطبيق.

ووفقًا لتقرير صادر عن موقع WABetaInfo، المتخصص في تتبع الميزات التجريبية على تطبيق "واتساب"، تعمل الشركة المملوكة لـ Facebook على جلب "ثيمات" مخصصة إلى نظامها الأساسي القائم على التطبيق.

وأوضحت أن الشركة ستتيح مجموعة من الثيمات المختلفة، ليتمكن المستخدم من الاختيار بينها.

وفقا لموقع "إنديا توداي"، ثمثل الميزة الجديدة تحويلًا صارخًا عن الثيم ذو اللون الأخضر المستخدم حاليا على التطبيق.

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